Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России

13 июля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Полная изоляция зараженных позволит остановить вспышку оспы обезьян в РФ, считает Владимир Болибок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Оспа обезьян для России является исключительно завозной инфекцией и вспышка заболеваемости возможна лишь в условии частых поездок за рубеж лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Для нас это исключительно завозная инфекция и условий для циркуляции ее внутри России нет. Единственное, что у нас может произойти — вспышка оспы обезьяны из-за того, что некоторые товарищи, которые практикуют нетрадиционные половые отношения, будут ездить за рубеж, там заражаться и все завозить к нам сюда. Но если внутри России эти случаи удастся изолировать и не дать возможность дальше передавать вирус, то, соответственно, у нас никакой эпидемии не произойдет», — подчеркнул Владимир Болибок. Доктор напомнил, что оспа обезьян от человека к человеку может передаваться только в случае очень тесного контакта. «Подчеркну, что обезьянья оспа для человека — это крайне низкоконтагиозная инфекция (низкая заразность — прим. URA.RU). Она может передаваться от одного субъекта другому при условии тесного или бытового контакта, от кожи к коже. То есть когда люди спят в одной постели, трогают друг друга руками, пользуются одним и тем же полотенцем, особенно для тела, носят одну одежду. Либо это околосексуальный контакт. И я с трудом могут себе представить, при каких условиях у нас может произойти какая-то массовая вспышка, если вирус так тяжело передается от человека к человеку», — добавил Болибок. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили о первом подтвержденном случае оспы обезьян в России. Вирус был выявлен в Санкт-Петербурге. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оспа обезьян для России является исключительно завозной инфекцией и вспышка заболеваемости возможна лишь в условии частых поездок за рубеж лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Для нас это исключительно завозная инфекция и условий для циркуляции ее внутри России нет. Единственное, что у нас может произойти — вспышка оспы обезьяны из-за того, что некоторые товарищи, которые практикуют нетрадиционные половые отношения, будут ездить за рубеж, там заражаться и все завозить к нам сюда. Но если внутри России эти случаи удастся изолировать и не дать возможность дальше передавать вирус, то, соответственно, у нас никакой эпидемии не произойдет», — подчеркнул Владимир Болибок. Доктор напомнил, что оспа обезьян от человека к человеку может передаваться только в случае очень тесного контакта. «Подчеркну, что обезьянья оспа для человека — это крайне низкоконтагиозная инфекция (низкая заразность — прим. URA.RU). Она может передаваться от одного субъекта другому при условии тесного или бытового контакта, от кожи к коже. То есть когда люди спят в одной постели, трогают друг друга руками, пользуются одним и тем же полотенцем, особенно для тела, носят одну одежду. Либо это околосексуальный контакт. И я с трудом могут себе представить, при каких условиях у нас может произойти какая-то массовая вспышка, если вирус так тяжело передается от человека к человеку», — добавил Болибок. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили о первом подтвержденном случае оспы обезьян в России. Вирус был выявлен в Санкт-Петербурге. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением.