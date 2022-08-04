Гадалка шантажирует пермяков интимными фотографиями

Девушка обратилась к гадалке, чтобы приворожить возлюбленного Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми женщина, представлявшаяся гадалкой, воспользовалась доверчивостью пермячки, которая попросила сделать приворот, и начала шантажировать ее. Она обещала рассказать всем знакомым и родственникам тайну девушки и разослать ее обнаженные фотографии. Но планам гадалки не суждено было сбыться. Подробностями истории с URA.RU поделился пермский адвокат Никита Зорин.

«Недавно ко мне обратилась девушка с просьбой о помощи. Она сразу заявила о том, что ее шантажирует обнаженными фотографиями гадалка, которая попросила якобы для совершения приворота выслать фотографии девушки и ее возлюбленного», — рассказал Никита Зорин.

В подтверждение своих слов девушка выслала адвокату скриншоты электронной переписки. Юрист посоветовал ей указать предсказательнице на то, что данные действия попадают под квалификацию статьи уголовного кодекса. Однако мошенницу это не смутило, в ответ она написала, что будет только рада такому повороту, так как на суде все узнают правду, зачем девушка к ней обратилась. Далее пермячка вместе с адвокатом разъяснили гадалке подробнее нормы уголовно-процессуального законодательства.

«Ответственность за распространение информации, которая составляет тайну частной жизни человека, предусмотрена уголовным кодексом. Статья 137-я грозит получением штрафа до 200 тысяч рублей или реальным лишением свободы на срок до двух лет! Это следует учитывать, если в порыве чувств после расставания человек решит, например, обнародовать интимные фотографии бывшей возлюбленной», — пояснил URA.RU Никита Зорин.

В итоге после переговоров гадалка отказалась от своих прежних угроз. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка оштрафовали на 55 тысяч рублей за клевету на бывшую возлюбленную. Он начал обвинять ее в наркомании и мошенничестве после того, как она вышла замуж за другого.