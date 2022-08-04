В челябинском СИЗО покончил с собой заключенный

05 августа 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Мужчина обвинялся в совершении особо тяжкого преступления Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в следственном изоляторе №1 покончил с собой заключенный. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело 66-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, нашли утром в одной из камер изолятора. Сотрудники вызвали скорую помощь, мужчину пытались реанимировать, но безуспешно», — рассказал источник. В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области URA.RU информацию подтвердили, пояснив, что сразу после обнаружения обвиняемого без признаков жизни на место прибыл медработник режимного учреждения, проведены реанимационные мероприятия, которые успеха не принесли. По факту смерти обвиняемого сотрудниками аппарата ГУФСИН региона проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Материал проверку будет направлен в следственные органы для принятия процессуального решения. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. В ведомстве сообщили, что не владеют информацией о происшествии.

В Челябинске в следственном изоляторе №1 покончил с собой заключенный. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело 66-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, нашли утром в одной из камер изолятора. Сотрудники вызвали скорую помощь, мужчину пытались реанимировать, но безуспешно», — рассказал источник. В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области URA.RU информацию подтвердили, пояснив, что сразу после обнаружения обвиняемого без признаков жизни на место прибыл медработник режимного учреждения, проведены реанимационные мероприятия, которые успеха не принесли. По факту смерти обвиняемого сотрудниками аппарата ГУФСИН региона проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Материал проверку будет направлен в следственные органы для принятия процессуального решения. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. В ведомстве сообщили, что не владеют информацией о происшествии.