Китай наказал США за визит Пелоси на Тайвань

Китай овключил в санкционный список представителя США Нэнси Пелоси и ее родственников после ее поездки на Тайвань. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.
«Китай объявляет о санкциях в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее поездки на Тайвань», — сообщает источник. Визит Пелоси на Тайвань нарушает «территориальную целостность» КНР, так как власти страны считают остров своей исторической территорией.
Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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