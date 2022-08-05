Китай наказал США за визит Пелоси на Тайвань

05 августа 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Китай ввел санкции против Пелоси и ее родственников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Китай овключил в санкционный список представителя США Нэнси Пелоси и ее родственников после ее поездки на Тайвань. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министерства иностранных дел. «Китай объявляет о санкциях в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее поездки на Тайвань», — сообщает источник. Визит Пелоси на Тайвань нарушает «территориальную целостность» КНР, так как власти страны считают остров своей исторической территорией. Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай овключил в санкционный список представителя США Нэнси Пелоси и ее родственников после ее поездки на Тайвань. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министерства иностранных дел. «Китай объявляет о санкциях в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее поездки на Тайвань», — сообщает источник. Визит Пелоси на Тайвань нарушает «территориальную целостность» КНР, так как власти страны считают остров своей исторической территорией. Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.