Китай наказал США за визит Пелоси на Тайвань

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай ввел санкции против Пелоси и ее родственников Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай овключил в санкционный список представителя США Нэнси Пелоси и ее родственников после ее поездки на Тайвань. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

«Китай объявляет о санкциях в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее поездки на Тайвань», — сообщает источник. Визит Пелоси на Тайвань нарушает «территориальную целостность» КНР, так как власти страны считают остров своей исторической территорией.

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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Китай овключил в санкционный список представителя США Нэнси Пелоси и ее родственников после ее поездки на Тайвань. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министерства иностранных дел. «Китай объявляет о санкциях в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее поездки на Тайвань», — сообщает источник. Визит Пелоси на Тайвань нарушает «территориальную целостность» КНР, так как власти страны считают остров своей исторической территорией. Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань. Китайское Министерство иностранных дел вызвало посла США в КНР Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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