Китай вводит санкции против Тайваня

03 августа 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем В Китае решили приостановить экспорт природного песка на Тайвань с 3 августа. Об этом заявило Министерство коммерции КНР на официальном сайте. «Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Уже сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси. Замглавы МИД КНР Се Фэн призвал США к ответу за визит Пелоси на Тайвань.

В Китае решили приостановить экспорт природного песка на Тайвань с 3 августа. Об этом заявило Министерство коммерции КНР на официальном сайте. «Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Уже сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси. Замглавы МИД КНР Се Фэн призвал США к ответу за визит Пелоси на Тайвань.