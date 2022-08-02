02 августа 2022

Китай вводит санкции против Тайваня

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

В Китае решили приостановить экспорт природного песка на Тайвань с 3 августа. Об этом заявило Министерство коммерции КНР на официальном сайте.

«Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси.

Уже сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси. Замглавы МИД КНР Се Фэн призвал США к ответу за визит Пелоси на Тайвань.

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В Китае решили приостановить экспорт природного песка на Тайвань с 3 августа. Об этом заявило Министерство коммерции КНР на официальном сайте. «Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Уже сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси. Замглавы МИД КНР Се Фэн призвал США к ответу за визит Пелоси на Тайвань.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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