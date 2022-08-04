В Курганской области загорелся камыш у озера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле озера Ачикуль в Белозерском округе (Курганская область) 5 августа загорелся камыш. О происшествии сообщили в ГУ МЧС области.

«В 11:09 поступило сообщение о возгорании в Белозерском МО, ландшафтный пожар, горит камыш», — рассказали URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Площадь возгорания составила 2 гектара.

Тушить растительность прибыли шесть пожарных на двух машинах из села Нижнетобольное. В 13:35 им удалось локализовать огонь.

Ранее URA.RU сообщило, что вдоль трассы Курган — Екатеринбург в Каргапольском районе загорелись торфяники. Из-за дыма на автодороге произошло ДТП.