04 августа 2022

Возле курганского озера загорелся сухой камыш. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, дым, пожар, задымление, смог, камыш, огонь, лесной пожар
В Курганской области загорелся камыш у озера Фото:

Возле озера Ачикуль в Белозерском округе (Курганская область) 5 августа загорелся камыш. О происшествии сообщили в ГУ МЧС области.

«В 11:09 поступило сообщение о возгорании в Белозерском МО, ландшафтный пожар, горит камыш», — рассказали URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Площадь возгорания составила 2 гектара.

Тушить растительность прибыли шесть пожарных на двух машинах из села Нижнетобольное. В 13:35 им удалось локализовать огонь.

Ранее URA.RU сообщило, что вдоль трассы Курган — Екатеринбург в Каргапольском районе загорелись торфяники. Из-за дыма на автодороге произошло ДТП.

Возле белозерского озера Ачикуль в Курганской области загорелся камыш

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Возле озера Ачикуль в Белозерском округе (Курганская область) 5 августа загорелся камыш. О происшествии сообщили в ГУ МЧС области. «В 11:09 поступило сообщение о возгорании в Белозерском МО, ландшафтный пожар, горит камыш», — рассказали URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Площадь возгорания составила 2 гектара. Тушить растительность прибыли шесть пожарных на двух машинах из села Нижнетобольное. В 13:35 им удалось локализовать огонь. Ранее URA.RU сообщило, что вдоль трассы Курган — Екатеринбург в Каргапольском районе загорелись торфяники. Из-за дыма на автодороге произошло ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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