После учений МЧС в центре Тюмени без воды остались сотни горожан

Учения МЧС прошли возле Тюменского драмтеатра утром 5 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После утренних учений МЧС возле тюменского драмтеатра из строя вышел гидрант, что привело к отключению от водоснабжения 17 домов в центральной части города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень».

«Гидрант вышел из строя возле Тюменского драмтеатра. Сейчас специалисты на месте занимаются его ремонтом Без воды остались дома на улицах Республики, Фабричной, Механической, Салтыкова-Щедрина и Максима Горького», — рассказали агентству в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень».

Там добавили, что работы не займут много времени. Водоснабжение в дома тюменцев пообещали вернуть до 17:00 5 августа.