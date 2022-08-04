04 августа 2022

После учений МЧС в центре Тюмени без воды остались сотни горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, драмтеатр, театр, тюменский драматический театр, драм театр, тбдт
Учения МЧС прошли возле Тюменского драмтеатра утром 5 августа Фото:

После утренних учений МЧС возле тюменского драмтеатра из строя вышел гидрант, что привело к отключению от водоснабжения 17 домов в центральной части города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень».

«Гидрант вышел из строя возле Тюменского драмтеатра. Сейчас специалисты на месте занимаются его ремонтом Без воды остались дома на улицах Республики, Фабричной, Механической, Салтыкова-Щедрина и Максима Горького», — рассказали агентству в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень».

Там добавили, что работы не займут много времени. Водоснабжение в дома тюменцев пообещали вернуть до 17:00 5 августа.

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После утренних учений МЧС возле тюменского драмтеатра из строя вышел гидрант, что привело к отключению от водоснабжения 17 домов в центральной части города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень». «Гидрант вышел из строя возле Тюменского драмтеатра. Сейчас специалисты на месте занимаются его ремонтом Без воды остались дома на улицах Республики, Фабричной, Механической, Салтыкова-Щедрина и Максима Горького», — рассказали агентству в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень». Там добавили, что работы не займут много времени. Водоснабжение в дома тюменцев пообещали вернуть до 17:00 5 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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