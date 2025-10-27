Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Тюменец погиб после столкновения с припаркованным автомобилем. Фото

27 октября 2025 в 09:56
Водителю стало плохо за рулем

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени водитель погиб после столкновения с припаркованным автомобилем. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГАИ.

«Трагедия произошла вчера вечером в Тюмени. На улице Пермякова автомобиль „Хонда“ въехал в припаркованный „Форд“. Предварительно, 49-летнему водителю „Хонды“ стало плохо за рулем. Мужчина скончался», — говорится в сообщении.

В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. Еще одно аналогичное происшествие произошгло ранее на объездной автодороге.

Место и последствия ДТП

Фото: УГАИ по Тюменской области

