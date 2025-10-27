Тюменец погиб после столкновения с припаркованным автомобилем. Фото
Водителю стало плохо за рулем
В Тюмени водитель погиб после столкновения с припаркованным автомобилем. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГАИ.
«Трагедия произошла вчера вечером в Тюмени. На улице Пермякова автомобиль „Хонда“ въехал в припаркованный „Форд“. Предварительно, 49-летнему водителю „Хонды“ стало плохо за рулем. Мужчина скончался», — говорится в сообщении.
В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. Еще одно аналогичное происшествие произошгло ранее на объездной автодороге.
