В Тобольске подростки на ВАЗ, уходя от ГИБДД, влетели в столб, есть жертвы. Фото
Водитель легковушки не остановился на требование сотрудников ГИБДД
В Тобольске (Тюменская область) в ночь на 26 октября трое подростков на автомобиле ВАЗ без номеров катались по городу. Машину попытались остановить сотрудники Госавтоинспекции. 18-летний водитель решил скрыться, но въехал в иномарку и затем отечественное авто отлетело в столб. В ДТП погибла 17-летняя девушка.
«Сегодня во втором часу ночи на Комсомольском проспекте в Тобольске столкнулись ВАЗ и Nissan. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ без государственных регистрационных знаков не выполнил требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с попутным автомобилем Nissan, поворачивающим налево. От удара ВАЗ отбросило на опору электроосвещения. 17-летняя пассажирка ВАЗ погибла», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Водитель, не имеющий водительского удостоверения, и еще один 15-летний пассажир отечественного авто получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Произошедшим заинтересовалась прокуратура — проводится проверка.
