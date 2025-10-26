Водитель легковушки не остановился на требование сотрудников ГИБДД Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) в ночь на 26 октября трое подростков на автомобиле ВАЗ без номеров катались по городу. Машину попытались остановить сотрудники Госавтоинспекции. 18-летний водитель решил скрыться, но въехал в иномарку и затем отечественное авто отлетело в столб. В ДТП погибла 17-летняя девушка.

«Сегодня во втором часу ночи на Комсомольском проспекте в Тобольске столкнулись ВАЗ и Nissan. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ без государственных регистрационных знаков не выполнил требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с попутным автомобилем Nissan, поворачивающим налево. От удара ВАЗ отбросило на опору электроосвещения. 17-летняя пассажирка ВАЗ погибла», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Водитель, не имеющий водительского удостоверения, и еще один 15-летний пассажир отечественного авто получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Произошедшим заинтересовалась прокуратура — проводится проверка.

