Уголовное дело ждет 18-летнего водителя из Тобольска после смертельного ДТП
Юный водитель задержан после смертельного ДТП
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тобольске (Тюменская область) против 18-летнего водителя ВАЗ, который стал виновником ДТП, где погибла 17-лентяя девушка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
«Следственным отделом по городу Тобольск СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя пассажирка (п. „в “ ч. 4 ст. 264 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В ближайшее время виновнику ДТП будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи проводят необходимые действия, а также в планах судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.
ДТП произошло ночью 26 октября. Юноша на ВАЗ не остановился на требования сотрудников ГИБДД на Комсомольском проспекте, попытался скрыться, но столкнулся с иномаркой, после чего его автомобиль отлетел в столб. 17-летняя пассажирка погибла, еще один пассажир и сам водитель с травмами оказались в больнице.
