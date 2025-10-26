Уголовное дело ждет 18-летнего водителя из Тобольска после смертельного ДТП

Юный водитель задержан после смертельного ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) против 18-летнего водителя ВАЗ, который стал виновником ДТП, где погибла 17-лентяя девушка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

«Следственным отделом по городу Тобольск СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя пассажирка (п. „в “ ч. 4 ст. 264 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ближайшее время виновнику ДТП будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи проводят необходимые действия, а также в планах судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Продолжение после рекламы