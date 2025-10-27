В Тюмени ожидается новый исторический температурный максимум
Днем воздух прогреется до +10 градусов
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Тюмени 27 октября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Днем воздух прогреется до +10 градусов — это самый высокий показатель за последние пять лет наблюдений в этот день. До этого плюсовой максимум с 2020 года был в 2024 году — тогда 27 октября было +5.
«В понедельник, 27 октября, в Тюмени облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем +5, +10 градусов. Ночью -3, +2», — отмечается в сообщении ведомства.
Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%.
