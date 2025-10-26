Несколько сотен тюменских водителей автобусов досрочно вышли на пенсию

Женщины, проработавшие на городских маршрутах 15 лет, могут получать выплаты с 50 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области 340 водителей городского транспорта воспользовались возможностью досрочно выйти на пенсию. Как сообщили власти региона в соцсети, выплаты по старости при соблюдении необходимого стажа работы можно получать уже с 50 лет.

«В Тюменской области этим правом воспользовались 340 человек. Страховая пенсия по старости может быть назначена мужчинам в 55 лет, женщинам — в 50 лет, при условии, что они проработали водителями автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах в течение 20 и 15 лет соответственно», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.