Несколько сотен тюменских водителей автобусов досрочно вышли на пенсию
Женщины, проработавшие на городских маршрутах 15 лет, могут получать выплаты с 50 лет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюменской области 340 водителей городского транспорта воспользовались возможностью досрочно выйти на пенсию. Как сообщили власти региона в соцсети, выплаты по старости при соблюдении необходимого стажа работы можно получать уже с 50 лет.
«В Тюменской области этим правом воспользовались 340 человек. Страховая пенсия по старости может быть назначена мужчинам в 55 лет, женщинам — в 50 лет, при условии, что они проработали водителями автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах в течение 20 и 15 лет соответственно», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.
Уточняется, что страховой стаж мужчин при этом должен составлять не менее 25 лет, а женщин — не менее 20 лет. В соцсфонде отметили, что работодатель также обязан предоставлять достоверные сведения о сотруднике с указанием кода особых условий труда.
