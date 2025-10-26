Логотип РИА URA.RU
Врачи Тюменской области провели сотое стентирование сердца с начала лета

27 октября 2025 в 04:03
Сосудистый центр на территории Областной больницы №23 приступил к работе в июне 2025 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) региональный сосудистый центр на базе Областной больницы №23 достиг важного результата — успешно проведено сотое стентирование сердца. Центр начал свою работу в июне 2025 года, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

«Ялуторовские врачи провели 100-е успешное стентирование сердца. Региональный сосудистый центр на базе Областной больницы №23 работает с июня 2025 года», — сказано в telegram-канале Инфоцентра.

Сотым пациентом стал 70-летний мужчина, которого экстренно доставили с острым инфарктом миокарда и нарушением сердечного ритма. Благодаря профессионализму команды в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения было проведено успешное стентирование пораженного участка. Операция позволила восстановить правильный сердечный ритм пациента, значительно улучшить его состояние и избавить от одышки.

