Врачи Тюменской области провели сотое стентирование сердца с начала лета
Сосудистый центр на территории Областной больницы №23 приступил к работе в июне 2025 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Ялуторовске (Тюменская область) региональный сосудистый центр на базе Областной больницы №23 достиг важного результата — успешно проведено сотое стентирование сердца. Центр начал свою работу в июне 2025 года, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.
«Ялуторовские врачи провели 100-е успешное стентирование сердца. Региональный сосудистый центр на базе Областной больницы №23 работает с июня 2025 года», — сказано в telegram-канале Инфоцентра.
Сотым пациентом стал 70-летний мужчина, которого экстренно доставили с острым инфарктом миокарда и нарушением сердечного ритма. Благодаря профессионализму команды в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения было проведено успешное стентирование пораженного участка. Операция позволила восстановить правильный сердечный ритм пациента, значительно улучшить его состояние и избавить от одышки.
