Врачи Тюменской области провели сотое стентирование сердца с начала лета

В Ялуторовске (Тюменская область) региональный сосудистый центр на базе Областной больницы №23 достиг важного результата — успешно проведено сотое стентирование сердца. Центр начал свою работу в июне 2025 года, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

