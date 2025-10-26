В Тюмени на один день запретят продавать алкоголь
Алкоголь нельзя будет купить с 08:00 до 21:00
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства, будет введен запрет на продажу алкоголя. Такая информация указана в постановлении правительства региона от 2017 года.
«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области: 4 ноября — День народного единства», — указано в документе. В указанный день ограничение будет введено с 8:00 до 21:00.
Ограничения не затрагивают реализацию алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли. Продажа спиртных напитков будет разрешена в кафе и ресторанах.
