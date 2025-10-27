Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Тюмени будет тепло до конца недели.

В Тюмени на неделю установилась температура воздуха выше ноля
27 октября 2025 в 09:44
Потепление в Тюмени будет сопровождаться осадками

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени до конца октября установилась теплая погода. Температура не опустится ниже ноля до первых чисел ноября, сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«До 31 октября температура воздуха в Тюмени будет превышать нулевую отметку. В среднем в дневное время столбики термометров будут подниматься до отметки в семь градусов», — поясняют синоптики.

Отмечается, что в последние два дня месяца стоит ждать обильных осадков. Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Тюмени ожидается исторический температурный максимум

Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней

Фото: Gismeteo

