Потепление в Тюмени будет сопровождаться осадками Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени до конца октября установилась теплая погода. Температура не опустится ниже ноля до первых чисел ноября, сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«До 31 октября температура воздуха в Тюмени будет превышать нулевую отметку. В среднем в дневное время столбики термометров будут подниматься до отметки в семь градусов», — поясняют синоптики.

Отмечается, что в последние два дня месяца стоит ждать обильных осадков. Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Тюмени ожидается исторический температурный максимум.

Продолжение после рекламы