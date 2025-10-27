Отсутствие интернета и новые автобусы: семь главных событий недели Тюменской области

Блокировка мобильного интернета к началу новой недели сохраняется Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На прошедшей неделе в Тюменской области простились с несколькими героями, погибшими в зоне СВО. Самый большой резонанс вызвала гибель корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева, чья семья проживает в Тюмени. На похороны пришли первые лица города, а президент России прислал венок. Чем еще запомнилась неделя с 20 по 26 октября — в материале URA.RU.

Про связь

С самого начала недели в большинстве районов города перестал работать мобильный интернет. И, как будто это произошло в первый раз, по всем местным каналам и пабликам пошли разговоры. В основном, недовольные: люди не могли вызвать такси, оплатить покупки по СБП, пообщаться с близкими. Власти отреагировали быстро: объяснили, что проблемы с мобильным интернетом не зависят от операторов связи. На начало новой недели проблемы сохраняются, однако у жителей Тюмени есть выход.

Про власть

Афанасьев отправился в ЛНР

Глава Тюмени Максим Афанасьев на прошедшей неделе посетил подшефный Краснодон. К визиту присоединились представители городской и областной дум. Обсудили дальнейшее партнерство и ту помощь, которую Краснодонскому округу оказывает Тюмень.

Автобусный парк обновят в следующие пять лет









Власти нашли деньги на автобусы

Тем временем правительство региона запланировало обновить автобусный парк на сумму в пять миллиардов рублей. Правда, эта сумма будет выделена не единовременно, а поэтапно — до 2030 года. Цифра уже утверждена правительством в рамках программы развития общественного транспорта.

Про криминал

Острая реакция на отказ

Избиением завершилась попытка мужчины познакомиться с девушкой на улице Тюмени. Она отказала, он отреагировал слишком остро — напал на нее. Очевидец, которому пострадавшая пожаловалась, пытался догнать «доморощенного мачо», но не смог. Полиция приняла заявление и выясняет обстоятельства нападения и личность любителя распускать руки.

За высказывания в сети мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет









Призыв к терроризму

Другого тюменца на прошедшей неделе задержали за призыв к терроризму. Свое «бесценное мнение» бунтарь высказывал в социальных сетях, за что и поплатился. В настоящий момент смутьян находится под стражей и ожидает суда. Теоретически, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Про транспорт

Борьба с платными парковками

Тюменская прокуратура решила, что в городе становится слишком много мест, где припарковаться можно только за деньги. В частности, ведомство считает, что такие стоянки недопустимы рядом со школами, детскими садами и больницами. Чтобы провернуть запрет, необходимо внести изменения в региональный закон, что и рекомендовано сделать властям.

Новая развязка станет частью Южного обхода Тюмени









Новая развязка