В Тюмени на окружной дороге водителю резко стало плохо, мужчина погиб

26 октября 2025 в 22:48
Мужчине стало плохо за рулем и он въехал в дорожное ограждение

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Водитель легкового автомобиля Ford погиб 26 октября на девятом километре окружной автодороги в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Тюменской области. По предварительной информации, мужчине за рулем стало плохо.

«По предварительным данным, 61-летнему водителю стало плохо за рулем. Мужчина погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в teleram-канале ведомства.

Известно, что водитель въехал в дорожное ограждение. Сотрудники полиции  устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

