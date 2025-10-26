В Тюмени на окружной дороге водителю резко стало плохо, мужчина погиб
Мужчине стало плохо за рулем и он въехал в дорожное ограждение
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Водитель легкового автомобиля Ford погиб 26 октября на девятом километре окружной автодороги в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Тюменской области. По предварительной информации, мужчине за рулем стало плохо.
«По предварительным данным, 61-летнему водителю стало плохо за рулем. Мужчина погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в teleram-канале ведомства.
Известно, что водитель въехал в дорожное ограждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
