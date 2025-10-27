Тюменские студенты массово оформляют образовательные кредиты
За год средний чек образовательного кредита вырос почти на 70 тысяч рублей: с 208,2 тысячи рублей до 275,5
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
За первые восемь месяцев 2025 года в Тюменской области зафиксирован значительный рост спроса на образовательные кредиты. Количество заключенных договоров достигло 1,3 тысячи, а общая сумма составила 223,7 миллиона рублей, сообщает РБК Тюмень.
«За восемь месяцев 2025 года в Тюменской области заключено 1,3 тыс. договоров на образовательные кредиты на общую сумму 223,7 млн руб. Годом ранее таких договоров было 810 на 134 млн руб.», — сказано на сайте издания.
Параллельно с этим вырос и средний размер кредита — с 208,2 до 275,5 тысячи рублей. В Минобрнауки РФ пояснили, что увеличение среднего размера кредита связано не только с ростом стоимости обучения, но и с особенностями самой программы кредитования. Дело в том, что банк перечисляет средства на оплату обучения частями — раз в семестр или учебный год. Кроме того, в мае был принят закон, ограничивающий объем платного обучения в вузах и вводящий льготные образовательные кредиты под 3% годовых для приоритетных направлений.
