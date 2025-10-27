Тюменские студенты массово оформляют образовательные кредиты

Параллельно с этим вырос и средний размер кредита — с 208,2 до 275,5 тысячи рублей. В Минобрнауки РФ пояснили, что увеличение среднего размера кредита связано не только с ростом стоимости обучения, но и с особенностями самой программы кредитования. Дело в том, что банк перечисляет средства на оплату обучения частями — раз в семестр или учебный год. Кроме того, в мае был принят закон, ограничивающий объем платного обучения в вузах и вводящий льготные образовательные кредиты под 3% годовых для приоритетных направлений.