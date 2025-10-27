Логотип РИА URA.RU
В Тобольске восстановят старинную церковь. Фото

В Тюменской области начали восстановление Крестовоздвиженской церкви
27 октября 2025 в 10:14
В здании проведут ряд противоаварийных работ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске приступили к работам по обновлению Крестовоздвиженской церкви. В ближайшее время предстоит выполнить комплекс противоаварийных мероприятий, сообщил в telegram-канале комитет культурного наследия Тюменской области.

«Главная задача — усилить элементы здания и остановить разрушение. Они угрожают уникальному памятнику архитектуры и духовной культуры», — говорится в сообщении.

До этого в церкви уже провели ряд работ. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени на аукционе продали два исторических особняка — новые владельцы будут обязаны провести их реставрацию.

Работы на историческом здании церкви

Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

