В Тобольске восстановят старинную церковь. Фото
В здании проведут ряд противоаварийных работ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тобольске приступили к работам по обновлению Крестовоздвиженской церкви. В ближайшее время предстоит выполнить комплекс противоаварийных мероприятий, сообщил в telegram-канале комитет культурного наследия Тюменской области.
«Главная задача — усилить элементы здания и остановить разрушение. Они угрожают уникальному памятнику архитектуры и духовной культуры», — говорится в сообщении.
До этого в церкви уже провели ряд работ. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени на аукционе продали два исторических особняка — новые владельцы будут обязаны провести их реставрацию.
Работы на историческом здании церкви
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!