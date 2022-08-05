Британцы впали в ярость из-за лжи о России

Британцы негативно отреагировали на ложь собственного правительства о России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на лживые обвинения в сторону России из-за энергетического кризиса в Великобритании. Пользователи выместили свое негодование в комментариях под соответствующим материалом.

В материале Daily Mail в том числе приводится цитата главы Банка Англии Эндрю Бейли. Он обвинил Россию «в подавляющем большинстве случаев в экономическом кризисе».

«Спасибо некомпетентному правительству», — пишет пользователь под никнеймом Madampommefrites. Он считает, что в их текущих бедах виновато именно британское правительство. Данный тезис подтверждает и читатель под ником Showtime Reds. «Когда же люди проснутся и поймут, что это правительство не заботится ни о ком, кроме себя и своих миллиардеров-доноров?», — задается вопросом он.

Комментатор Boomerbaiter же просто заявляет, что правительство собственной страны «низводят до нищеты» своих граждан. D.M is Non Domicile обвинил британское правительство в некомпетентности и растрате. «Они потратили не весть на что сотни миллиардов фунтов, которые только обогатили министров-консерваторов!» — возмутился читатель.

Британские пользователи также высмеяли министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после ее оговорки о том, что она будет защищать президента России Владимира Путина. «Оговорка по Фрейду», резюмировали британцы.