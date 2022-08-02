Британцы высмеяли Лиз Трасс за оговорку про Путина

Жители Великобритании не видят Лиз Трасс на посту премьер-министра страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Британские пользователи высмеяли министра иностранных дел Великобритании и главного претендента на пост премьер-министра страны Лиз Трасс после ее оговорки о том, что она будет защищать президента России Владимира Путина. Свое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express.

«Она будет большим позором для этой страны, чем [экс-премьер Британии Борис] Джонсон», — написал Paul1100. По его мнению, данная оговорка — это не единственная ошибка Трасс, а таких проступков будет еще немало.

«Оговорка по Фрейду от госпожи Трасс, раскрывающая ее истинное лицо», — прокомментировал pangaea. Его поддержал пользователь McFungus, повторив: «Лиз наконец показала свое истинное лицо».

По мнению читателей, Трасс не место на посту премьера. «Трасс не годится в премьеры и, как и Джонсон, будет выбрана по неправильным причинам», — отметил Takeonefortheteam. Он также напомнил о том, как политик провалила переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Ее тогда разнесли на куски и заставили выглядеть полной дурой», — отметил он.

Пользователь Salty назвал Трасс «безумной Лиз». Он же сравнил ее с вечно ошибающимся на публике президентом США Джо Байденом: «Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста».

По мнению Woff Woff, дипломат и года не продержится на посту главы правительства. «Ее планы по налогам для богатых за счет бедных отправят экономику в штопор», — добавил он.

Ранее глава МИД Великобритании Трасс оговорилась, пообещав публике встать на защиту президента России Владимира Путина, передает RT. Однако сразу после этого политик заявила, что введет самые жесткие санкции в отношении России.