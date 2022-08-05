Иммунолог Крючков назвал скрытую проблему новой волны COVID

06 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Постковидный синдром может быть тяжелее, если человек несколько раз переболел COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ, будет увеличиваться число людей с постковидным синдромом, который может длиться больше полугода. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Если в целом смотреть, то я бы сказал, что постковида станет больше. Во-первых, людей больше заболевает, во-вторых, незабываем, что каждое последующее заболевание даже у относительно здоровых людей приводит к более выраженным последствиям для здоровья. Это означает, что у тех, кто имел легкий постковид, потом они еще раз заболели, и у них уже постковид в средней тяжести», — сказал Николай Крючков. Как объяснил иммунолог, проявлений постковида у переболевших стало меньше, но в абсолютных числах эти значения все еще остаются на высоком уровне из-за большой величины зараженных. «По симптоматике тоже самое только доля в популяции изменилась. Условно говоря, при „Омикроне“ стало реже изменяться обоняние. Раньше это было до 20%, сейчас где-то 10%. Это включая и потерю обоняния, как минимум в течение полугода после перенесенного заболевания. Чуть пореже стало от всех, у кого заболевание проявилось, потому что именно легкого течения ковида стало больше», — уточнил он. 5 августа федеральный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в РФ выявлено 18 555 случаев коронавируса. По мнению вирусолога, профессора Анатолия Альтштейна, в стране за сутки будет выявляться 40-50 тысяч зараженных. Он также спрогнозировал, что пик нынешнего подъема заболеваемости придется на конец августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ, будет увеличиваться число людей с постковидным синдромом, который может длиться больше полугода. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Если в целом смотреть, то я бы сказал, что постковида станет больше. Во-первых, людей больше заболевает, во-вторых, незабываем, что каждое последующее заболевание даже у относительно здоровых людей приводит к более выраженным последствиям для здоровья. Это означает, что у тех, кто имел легкий постковид, потом они еще раз заболели, и у них уже постковид в средней тяжести», — сказал Николай Крючков. Как объяснил иммунолог, проявлений постковида у переболевших стало меньше, но в абсолютных числах эти значения все еще остаются на высоком уровне из-за большой величины зараженных. «По симптоматике тоже самое только доля в популяции изменилась. Условно говоря, при „Омикроне“ стало реже изменяться обоняние. Раньше это было до 20%, сейчас где-то 10%. Это включая и потерю обоняния, как минимум в течение полугода после перенесенного заболевания. Чуть пореже стало от всех, у кого заболевание проявилось, потому что именно легкого течения ковида стало больше», — уточнил он. 5 августа федеральный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в РФ выявлено 18 555 случаев коронавируса. По мнению вирусолога, профессора Анатолия Альтштейна, в стране за сутки будет выявляться 40-50 тысяч зараженных. Он также спрогнозировал, что пик нынешнего подъема заболеваемости придется на конец августа.