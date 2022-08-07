Структура курганского правительства переезжает

Сотрудники комитета по делам архивов готовятся к переезду (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комитет по делам архивов, который входит в структуру правительства Курганской области, переезжает с улицы Куйбышева в другое здание. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона. Информацию о переезде также подтвердили в структуре.

«Комитет по делам архивов съезжает с адреса: Куйбышева, 87. Это здание продано. Будет располагаться в государственном архиве социально-политической истории Курганской области», — уточнили инсайдеры. В правительственной структуре корреспонденту URA.RU факт переезда подтвердили. Но подробности не сообщили.

На сайте областного департамента имущественных и земельных отношений опубликована информация о приватизации здания №87 по улице Куйбышева. В документе указано, что конкурс по продаже состоялся 27 июля. Победителем аукциона стал Юрий Шадский. Он предложил 2 млн 8 тысяч рублей. В открытых данных удалось найти его полного тезку из Тюмени. Указано, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере общепита. В открытых источниках номер телефона тюменского бизнесмена не указан.

В департамент информационной и внутренней политики региона направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать переезд комитета, а также сообщить, что будет находиться в здании по улице Куйбышева. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что в 2017 году к комитету по печати был присоединен комитет по управлению архивами. В результате появилось управление по печати, СМИ и архивному делу. В ноябре 2018 года управление вновь разделили.