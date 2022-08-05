На каких пляжах екатеринбуржцы смогут провести выходные. Инфографика

05 августа 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Осадков в эти выходные не ожидается Фото: Размик Закарян © URA.RU На выходных свердловчане смогу отдохнуть на шести пляжах в Екатеринбурге и ближайшем пригороде. URA.RU подготовило инфографику с ценами. Судя по фото, самый бюджетный вариант — пляж на озере Песчаное в Северке (поскольку сайт недоступен, цена неизвестна). На втором месте — «Огонь Пляж» в поселке Санаторный. В субботу и воскресенье аренда шезлонга там стоит от 600 рублей (в будни — от 500 рублей), а в Royal Pub & Restaurant на ул. Победы — как минимум 1500 рублей. Вход на ТАО Берег в Верхней Сысерти обойдется в тысячу рублей с человека, на Cuba-Cuba (ул. Большой конный полуостров, 6) — от 1300 рублей. Цена на попадание в зону отдыха в кемпинге «Европа-Азия» выше — от 1500 рублей. По прогнозам синоптиков, погода в субботу и воскресенье будет солнечная. Днем 6 августа воздух прогреется до +27°C, днем 7-го — до +28°C. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU

На выходных свердловчане смогу отдохнуть на шести пляжах в Екатеринбурге и ближайшем пригороде. URA.RU подготовило инфографику с ценами. Судя по фото, самый бюджетный вариант — пляж на озере Песчаное в Северке (поскольку сайт недоступен, цена неизвестна). На втором месте — «Огонь Пляж» в поселке Санаторный. В субботу и воскресенье аренда шезлонга там стоит от 600 рублей (в будни — от 500 рублей), а в Royal Pub & Restaurant на ул. Победы — как минимум 1500 рублей. Вход на ТАО Берег в Верхней Сысерти обойдется в тысячу рублей с человека, на Cuba-Cuba (ул. Большой конный полуостров, 6) — от 1300 рублей. Цена на попадание в зону отдыха в кемпинге «Европа-Азия» выше — от 1500 рублей. По прогнозам синоптиков, погода в субботу и воскресенье будет солнечная. Днем 6 августа воздух прогреется до +27°C, днем 7-го — до +28°C.