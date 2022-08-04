Попасть в первый класс молодому пермяку помог только прокурор

05 августа 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Теперь ребенок может смело выбирать школьные принадлежности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми руководство гимназии №17 незаконно отказало ребенку в зачислении в первый класс. Добиться права на образование удалось только после обращения родителей в прокуратуру, рассказали в надзорном ведомстве. «Выяснилось, что ребенку отказано в зачислении на обучение, в связи с неверным толкованием администрацией гимназии Административного регламента, устанавливающего соответствующий порядок приема в первые классы общеобразовательных учреждений. По результатам принятых мер прокурорского реагирования, права ребенка восстановлены, он зачислен в первый класс», — говорится на сайте Пермской краевой прокуратуры. Директору гимназии прокуратура внесла представление, а в отношении виновного должностного лица учреждения возбуждено административное дело о нарушении права на образование. За это грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В Перми руководство гимназии №17 незаконно отказало ребенку в зачислении в первый класс. Добиться права на образование удалось только после обращения родителей в прокуратуру, рассказали в надзорном ведомстве. «Выяснилось, что ребенку отказано в зачислении на обучение, в связи с неверным толкованием администрацией гимназии Административного регламента, устанавливающего соответствующий порядок приема в первые классы общеобразовательных учреждений. По результатам принятых мер прокурорского реагирования, права ребенка восстановлены, он зачислен в первый класс», — говорится на сайте Пермской краевой прокуратуры. Директору гимназии прокуратура внесла представление, а в отношении виновного должностного лица учреждения возбуждено административное дело о нарушении права на образование. За это грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.