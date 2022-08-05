В ЕС сокращение газа из РФ хотят сделать обязательным

В Евросоюзе приняли постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой и если сейчас данное постановление рассчитано на добровольное снижение газовой потребности, то вскоре ситуация может привести к обязательному ограничению. Об этом сообщили на сайте Совета Европейского союза.
Как поясняется на сайте ЕС, регламент предусматривает возможность инициировать так называемое «предупреждение Союза о безопасности поставок». В таком случае сокращение спроса на газ станет обязательным.
«Члены Евросоюза согласились усилить вероятность введения данной инициации, в случае существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ», — сообщается на сайте Совета. И если пять членов ЕС согласятся инициировать «предупреждение Союза», то ограничения на газовый спрос станут обязательным для большинства потребителей.
При выборе мер по сокращению спроса государства-члены согласились с тем, что они должны учитывать приоритетность мер, которые не затрагивают защищенных потребителей. Например, домашние хозяйства, и основные услуги для функционирования общества, такие как критически важные предприятия, здравоохранение и оборона.
Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой. Национальная служба новостей писала, что Европа заплатит дороже в споре из-за турбины «Северного потока». Также деловое изданиеВЗГЛЯД сообщал, что российская нефтянка удивила не только Запад.
Россия объявила 24 февраля спецоперацию на территории Украины. После этого страны Запада объявили антироссийские санкции в отношении страны. После чего столкнулись с серьезными последствиями.
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В Евросоюзе приняли постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой и если сейчас данное постановление рассчитано на добровольное снижение газовой потребности, то вскоре ситуация может привести к обязательному ограничению. Об этом сообщили на сайте Совета Европейского союза. Как поясняется на сайте ЕС, регламент предусматривает возможность инициировать так называемое «предупреждение Союза о безопасности поставок». В таком случае сокращение спроса на газ станет обязательным. «Члены Евросоюза согласились усилить вероятность введения данной инициации, в случае существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ», — сообщается на сайте Совета. И если пять членов ЕС согласятся инициировать «предупреждение Союза», то ограничения на газовый спрос станут обязательным для большинства потребителей. При выборе мер по сокращению спроса государства-члены согласились с тем, что они должны учитывать приоритетность мер, которые не затрагивают защищенных потребителей. Например, домашние хозяйства, и основные услуги для функционирования общества, такие как критически важные предприятия, здравоохранение и оборона. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой. Национальная служба новостей писала, что Европа заплатит дороже в споре из-за турбины «Северного потока». Также деловое издание ВЗГЛЯД сообщал, что российская нефтянка удивила не только Запад. Россия объявила 24 февраля спецоперацию на территории Украины. После этого страны Запада объявили антироссийские санкции в отношении страны. После чего столкнулись с серьезными последствиями.