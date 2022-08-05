Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, бытовой газ. Пермь, газ, газовая труба, бытовой газ
Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского союза.

В Совете приняли постановление о снижении спроса на газ в зимний период текущего года. Совет принял постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. По соответствующему регламенту данное сокращение может стать обязательным.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского союза. В Совете приняли постановление о снижении спроса на газ в зимний период текущего года. Совет принял постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. По соответствующему регламенту данное сокращение может стать обязательным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...