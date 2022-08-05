Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского союза.
В Совете приняли постановление о снижении спроса на газ в зимний период текущего года. Совет принял постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. По соответствующему регламенту данное сокращение может стать обязательным.
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