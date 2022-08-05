Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой

05 августа 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского союза. В Совете приняли постановление о снижении спроса на газ в зимний период текущего года. Совет принял постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. По соответствующему регламенту данное сокращение может стать обязательным.

Евросоюз снижает потребление газа на 15% зимой. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского союза. В Совете приняли постановление о снижении спроса на газ в зимний период текущего года. Совет принял постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. По соответствующему регламенту данное сокращение может стать обязательным.