04 августа 2022

Власти ХМАО дали в долг Сургуту полмиллиарда рублей на набережную

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт причалов речного вокзала. Пермь, набережная, причал, ремонт, реконструкция, речной вокзал пермь
Кредит выдали под 3% годовых Фото:

Правительство ХМАО одобрило мэрии Сургута бюджетный кредит в полмиллиарда рублей на строительство набережной, возводящейся в рамках проекта «Научно-технологического центра». Информация об этом облицована в telegram-канале губернатора округа Натальи Комаровой.

«Одобрен бюджетный кредит 510 млн рублей Сургуту для частичного покрытия дефицита бюджета на реализацию проекта „Научно-технологический центр“ в состав которого входит объект „Участок набережной протоки Кривуля в Сургуте“», — говорится в сообщении.

Долг планируют отдавать в течении трех лет разными частями. Как сообщил источник в администрации Сургута, кредит одобрили, но выдали его под более высокий процент. «Выделение денег на бюджетный кредит одобрили, но процент по нему стал немного выше. Изначально планировалось кредитоваться под 1% годовых, но на заседании правительства округа его увеличили до трех», — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута занимает полмиллиарда ради мегапроекта властей ХМАО. Необходимость занимать деньги появилась из-за удорожания проекта. После исследований выяснилось, что в проекте забыли указать некоторые виды работ по укреплению берега.

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Правительство ХМАО одобрило мэрии Сургута бюджетный кредит в полмиллиарда рублей на строительство набережной, возводящейся в рамках проекта «Научно-технологического центра». Информация об этом облицована в telegram-канале губернатора округа Натальи Комаровой. «Одобрен бюджетный кредит 510 млн рублей Сургуту для частичного покрытия дефицита бюджета на реализацию проекта „Научно-технологический центр“ в состав которого входит объект „Участок набережной протоки Кривуля в Сургуте“», — говорится в сообщении. Долг планируют отдавать в течении трех лет разными частями. Как сообщил источник в администрации Сургута, кредит одобрили, но выдали его под более высокий процент. «Выделение денег на бюджетный кредит одобрили, но процент по нему стал немного выше. Изначально планировалось кредитоваться под 1% годовых, но на заседании правительства округа его увеличили до трех», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута занимает полмиллиарда ради мегапроекта властей ХМАО. Необходимость занимать деньги появилась из-за удорожания проекта. После исследований выяснилось, что в проекте забыли указать некоторые виды работ по укреплению берега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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