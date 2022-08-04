Власти ХМАО дали в долг Сургуту полмиллиарда рублей на набережную

Правительство ХМАО одобрило мэрии Сургута бюджетный кредит в полмиллиарда рублей на строительство набережной, возводящейся в рамках проекта «Научно-технологического центра». Информация об этом облицована в telegram-канале губернатора округа Натальи Комаровой.
«Одобрен бюджетный кредит 510 млн рублей Сургуту для частичного покрытия дефицита бюджета на реализацию проекта „Научно-технологический центр“ в состав которого входит объект „Участок набережной протоки Кривуля в Сургуте“», — говорится в сообщении.
Долг планируют отдавать в течении трех лет разными частями. Как сообщил источник в администрации Сургута, кредит одобрили, но выдали его под более высокий процент. «Выделение денег на бюджетный кредит одобрили, но процент по нему стал немного выше. Изначально планировалось кредитоваться под 1% годовых, но на заседании правительства округа его увеличили до трех», — сообщил собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута занимает полмиллиарда ради мегапроекта властей ХМАО. Необходимость занимать деньги появилась из-за удорожания проекта. После исследований выяснилось, что в проекте забыли указать некоторые виды работ по укреплению берега.
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