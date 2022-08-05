Глава украинского офиса Amnesty International заявила об уходе

Глава украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своем увольнении. Об этом она написала в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись во взглядах на ценности. Поэтому я приняла решение покинуть организацию», — написала Покальчук на своей странице в соцсети. Она сообщила, что ее взгляды не сошлись с руководством Amnesty International.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о зверствах ВСУ. Об этом сообщает France-Presse.
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