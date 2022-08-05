Генсек Amnesty International напомнила Зеленскому о зверствах ВСУ

05 августа 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Зеленский в ярости от обвинения правозащитников в сторону Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь Международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о зверствах ВСУ. Об этом сообщает France-Presse. «Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований. Они проводились в соответствии со строгими стандартами», — приводит агентство слова генсека. Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях вооруженных сил Украины против мирных граждан. Она отмечает, что доклад максимально объективный. При этом она выступает от лица всей правозащитной организации Amnesty International. «Царьград» сообщал о том, как Зеленский и его команда пришли в ярость от данных обвинений со стороны правозащитной организации. Они считают, что обвинения беспочвенны и представляют собой дезинформацию и пропаганду. Ранее правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий. В посольстве РФ заявили, что с каждым днем Украине все труднее замалчивать правду, пишет RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Генеральный секретарь Международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о зверствах ВСУ. Об этом сообщает France-Presse. «Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований. Они проводились в соответствии со строгими стандартами», — приводит агентство слова генсека. Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях вооруженных сил Украины против мирных граждан. Она отмечает, что доклад максимально объективный. При этом она выступает от лица всей правозащитной организации Amnesty International. «Царьград» сообщал о том, как Зеленский и его команда пришли в ярость от данных обвинений со стороны правозащитной организации. Они считают, что обвинения беспочвенны и представляют собой дезинформацию и пропаганду. Ранее правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий. В посольстве РФ заявили, что с каждым днем Украине все труднее замалчивать правду, пишет RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.