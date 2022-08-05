Генсек Amnesty International напомнила Зеленскому о зверствах ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский в ярости от обвинения правозащитников в сторону Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь Международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о зверствах ВСУ. Об этом сообщает France-Presse.

«Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований. Они проводились в соответствии со строгими стандартами», — приводит агентство слова генсека.

Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях вооруженных сил Украины против мирных граждан. Она отмечает, что доклад максимально объективный. При этом она выступает от лица всей правозащитной организации Amnesty International.

«Царьград» сообщал о том, как Зеленский и его команда пришли в ярость от данных обвинений со стороны правозащитной организации. Они считают, что обвинения беспочвенны и представляют собой дезинформацию и пропаганду. Ранее правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий. В посольстве РФ заявили, что с каждым днем Украине все труднее замалчивать правду, пишет RT.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.

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Генеральный секретарь Международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о зверствах ВСУ. Об этом сообщает France-Presse. «Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований. Они проводились в соответствии со строгими стандартами», — приводит агентство слова генсека. Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях вооруженных сил Украины против мирных граждан. Она отмечает, что доклад максимально объективный. При этом она выступает от лица всей правозащитной организации Amnesty International. «Царьград» сообщал о том, как Зеленский и его команда пришли в ярость от данных обвинений со стороны правозащитной организации. Они считают, что обвинения беспочвенны и представляют собой дезинформацию и пропаганду. Ранее правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий. В посольстве РФ заявили, что с каждым днем Украине все труднее замалчивать правду, пишет RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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