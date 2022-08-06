FP: мечты Европы о газе разрушит конфликт в Азербайджане

Азербайджан сталкивается с дефицитом поставок, сообщили СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Мечты Европы об альтернативных поставках газа могут разрушиться из-за конфликта Азербайджана с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

«Азербайджан сталкивается с внутренним дефицитом поставок. В последние годы все чаще происходят отключения электроэнергии, чего страна не знала с 1990-х годов. Поскольку 90% электроэнергии в Азербайджане вырабатывается на газовых электростанциях, это не сулит ничего хорошего планам по экспорту газа», — пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, Азербайджану нужно найти инвестиции для энергетического сектора, если он хочет стать для Европы альтернативным источником энергии. Эта страна занимает центральное место в попытках Европы снизить зависимость от РФ в сфере энергетики, пишет журнал. Однако увеличение газового импорта недостижимо, несмотря на заявления об этом. «Возобновление боевых действий менее чем через два года после кровопролитной армяно-азербайджанской войны из-за Нагорного Карабаха стало еще одним свидетельством провала западной политики в отношении Баку», — передает Foreign Policy.

Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть и одобрил другие санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также западные лидеры сообщали о планах снизить энергетическую зависимость от России. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что антироссийские санкции вредят только тем странам, которые их вводят. Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что трансанатолийский газопровод может стать альтернативой российскому газу для Европы. Это совместный проект Турции и Азербайджана.

Ранее Азеробайджан объявил о проведении спецоперации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В связи с этим в Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию, пишет Vse42.ru. В Кремле призвали стороны к миру.