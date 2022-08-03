Азербайджан сообщил о спецоперации в Нагорном Карабахе

Азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства обороны страны. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько важных высот: Кыргызский холм и Сарыбаба.
«В результате проведенной подразделениями Азербайджанской армии ответной операции „Возмездие“ взят под контроль Кыргызский холм, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот. В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог», — сообщается на сайте ведомства.
По информации минобороны страны, в ходе операции был нанесен урон карабахской военной силе. «В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхари Оратаг бывшего Агдаринского района. В результате уничтожена и ранена живая сила армянских боевиков, а также уничтожено несколько гаубиц Д-30, военная техника и большое количество боеприпасов», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян подписал соответствующий указ 3 августа.
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Азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства обороны страны. Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько важных высот: Кыргызский холм и Сарыбаба. «В результате проведенной подразделениями Азербайджанской армии ответной операции „Возмездие“ взят под контроль Кыргызский холм, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот. В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог», — сообщается на сайте ведомства. По информации минобороны страны, в ходе операции был нанесен урон карабахской военной силе. «В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхари Оратаг бывшего Агдаринского района. В результате уничтожена и ранена живая сила армянских боевиков, а также уничтожено несколько гаубиц Д-30, военная техника и большое количество боеприпасов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян подписал соответствующий указ 3 августа.