31 июля 2022

Турция и Азербайджан нашли альтернативу российскому газу в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа., газ, приобское
Турция и Азербайджан создали проект замещения российского газа в ЕС Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Трансанатолийский газопровод (TANAP) может стать альтернативой российскому газу для Европы. Об этом рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Одной из двух основных альтернатив является TANAP — совместный проект Турции и Азербайджана», — доложил Ибрагин Калын, передает Axar. Он сообщил, что Анкара совместно с Баку готова помочь Европе решить проблему с замещением голубого топлива из России.

Трансанатолийский газопровод берет свое начало в Азербайджане. Труба протянута через Грузию в Турцию, откуда газ поступает в страны Южной Европы. В Анкаре отметили, что данный проект был создан не вчера. Однако раньше Трансанатолийский газопровод считался малорентабельным с точки зрения поставок на европейские рынки. Теперь же президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев увидели свою выгоду в этом проекте, передает Царьград.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Трансанатолийский газопровод (TANAP) может стать альтернативой российскому газу для Европы. Об этом рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Одной из двух основных альтернатив является TANAP — совместный проект Турции и Азербайджана», — доложил Ибрагин Калын, передает Axar. Он сообщил, что Анкара совместно с Баку готова помочь Европе решить проблему с замещением голубого топлива из России. Трансанатолийский газопровод берет свое начало в Азербайджане. Труба протянута через Грузию в Турцию, откуда газ поступает в страны Южной Европы. В Анкаре отметили, что данный проект был создан не вчера. Однако раньше Трансанатолийский газопровод считался малорентабельным с точки зрения поставок на европейские рынки. Теперь же президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев увидели свою выгоду в этом проекте, передает Царьград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...