Турция и Азербайджан нашли альтернативу российскому газу в ЕС

Трансанатолийский газопровод (TANAP) может стать альтернативой российскому газу для Европы. Об этом рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Одной из двух основных альтернатив является TANAP — совместный проект Турции и Азербайджана», — доложил Ибрагин Калын, передает Axar. Он сообщил, что Анкара совместно с Баку готова помочь Европе решить проблему с замещением голубого топлива из России.
Трансанатолийский газопровод берет свое начало в Азербайджане. Труба протянута через Грузию в Турцию, откуда газ поступает в страны Южной Европы. В Анкаре отметили, что данный проект был создан не вчера. Однако раньше Трансанатолийский газопровод считался малорентабельным с точки зрения поставок на европейские рынки. Теперь же президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев увидели свою выгоду в этом проекте, передает Царьград.
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Трансанатолийский газопровод (TANAP) может стать альтернативой российскому газу для Европы. Об этом рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Одной из двух основных альтернатив является TANAP — совместный проект Турции и Азербайджана», — доложил Ибрагин Калын, передает Axar. Он сообщил, что Анкара совместно с Баку готова помочь Европе решить проблему с замещением голубого топлива из России. Трансанатолийский газопровод берет свое начало в Азербайджане. Труба протянута через Грузию в Турцию, откуда газ поступает в страны Южной Европы. В Анкаре отметили, что данный проект был создан не вчера. Однако раньше Трансанатолийский газопровод считался малорентабельным с точки зрения поставок на европейские рынки. Теперь же президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев увидели свою выгоду в этом проекте, передает Царьград.