В Кремле призвали Армению и Азербайджан к миру

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с соседними странами Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле призвали Азербайджан и Армению к выполнению трехсторонних соглашений в ситуации с Нагорным Карабахом, которые были подписаны ранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В графике пока нет встречи с [президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым], но если потребуется, [она состоится]. Такой контакт может быть проведен оперативно. Мы наблюдаем и обеспокоены в связи с обострением ситуации. Мы призываем стороны к сдержанности и выполнению принятых трехсторонних документов. Эти документы являются главной отправной точкой. Важно выполнять обязательства по этим документам. Тесные контакты с армянской стороной позволят нам прояснить вопросы, которые имеются», — добавил Песков в ходе конференц-колла.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в 2021 году. Ранее сообщалось о том, что азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В Кремле призвали Азербайджан и Армению к выполнению трехсторонних соглашений в ситуации с Нагорным Карабахом, которые были подписаны ранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В графике пока нет встречи с [президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым], но если потребуется, [она состоится]. Такой контакт может быть проведен оперативно. Мы наблюдаем и обеспокоены в связи с обострением ситуации. Мы призываем стороны к сдержанности и выполнению принятых трехсторонних документов. Эти документы являются главной отправной точкой. Важно выполнять обязательства по этим документам. Тесные контакты с армянской стороной позволят нам прояснить вопросы, которые имеются», — добавил Песков в ходе конференц-колла. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в 2021 году. Ранее сообщалось о том, что азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...