В Кремле призвали Армению и Азербайджан к миру

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с соседними странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле призвали Азербайджан и Армению к выполнению трехсторонних соглашений в ситуации с Нагорным Карабахом, которые были подписаны ранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В графике пока нет встречи с [президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым], но если потребуется, [она состоится]. Такой контакт может быть проведен оперативно. Мы наблюдаем и обеспокоены в связи с обострением ситуации. Мы призываем стороны к сдержанности и выполнению принятых трехсторонних документов. Эти документы являются главной отправной точкой. Важно выполнять обязательства по этим документам. Тесные контакты с армянской стороной позволят нам прояснить вопросы, которые имеются», — добавил Песков в ходе конференц-колла.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в 2021 году. Ранее сообщалось о том, что азербайджанская армия провела ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. После этого на данной территории объявили частичную мобилизацию.