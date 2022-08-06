Военные РФ уничтожили более 80 наемников «Иностранного легиона»

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Погибли более 80 иностранных наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили более 80 наемников украинского «Иностранного легиона». Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга.

«В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования „Иностранного легиона“, уничтожено более 80-ти иностранных наемников», — сообщили в Минобороны во время брифинга. Также военные уничтожили 11 единиц специальной техники.

Иностранные наемники сражаются на стороне Украины в спецоперации, которую начала РФ 24 февраля. Ее целями являются освобождение Донбасса и демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее российская армия уничтожила до 250 наемников «Иностранного легиона» в районе Николаева.

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Российские военные уничтожили более 80 наемников украинского «Иностранного легиона». Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга. «В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования „Иностранного легиона“, уничтожено более 80-ти иностранных наемников», — сообщили в Минобороны во время брифинга. Также военные уничтожили 11 единиц специальной техники. Иностранные наемники сражаются на стороне Украины в спецоперации, которую начала РФ 24 февраля. Ее целями являются освобождение Донбасса и демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее российская армия уничтожила до 250 наемников «Иностранного легиона» в районе Николаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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