Студентка из Перми предложила создавать дороги из отходов

Снижение стоимости строительства — одно из главных преимуществ новой технологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дороги из отходов производства предложила создавать студентка пермского Политеха (ПНИПУ). Данные исследований, опубликованные в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика», имеются в распоряжении редакции URA.RU.

«Во время исследования различных материалов были рассмотрены отходы из щебня, гравия и песка, окислительные кварциты, шлаки черной и цветной металлургии, шламы, золы, гипсосодержащие остатки и подобное сырье. После их дробления и сортировки мы получили зерновой состав щебня, песка или их смесей, которые вновь можно применять в работе», — утверждает студентка кафедры «Автомобильные аэродромы» ПНИПУ Вероника Чернова.

По мнению разработчика, применение такой смеси способствует сбережению природных ресурсов планеты. Оно уменьшает негативное воздействие на окружающую среду за счет того, что «строительные материалы не выбрасываются на свалки и не загрязняют большие участки земли». Исследование Черновой подтвердило, что возведение систем дорожных одежд из этого материала позволит увеличить срок службы полотна и обеспечит высокое качество эксплуатации.