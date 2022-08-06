The Economist: что подтолкнет Запад и Россию к ядерной войне

Запад опасается ядерного конфликта с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад намеренно затягивает поставки военной помощи на Украину, так как опасается эскалации ядерного конфликта России и НАТО. Об этом сообщают авторы британской газеты The Economist.

«Самая веская причина осторожности Америки [в поставках вооружения на Украину] заключается в страхе перед эскалацией, поскольку это может привести к военному противостоянию России и НАТО или к использованию ядерного или химического оружия на Украине. Любая версия почти наверняка втянет НАТО в прямой конфликт с Россией», — говорится в статье.

Несмотря на это, на данный момент очевидных рисков начала ядерной войны нет. «Америка заявляет, что нет никаких признаков того, что Россия привела свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. Америка и Россия до сих пор обмениваются информацией о своих ядерных боеголовках большой дальности. 1 августа Байден призвал Россию возобновить переговоры по контролю над вооружениями», — уточняют авторы.

Страны Запада значительно увеличили военную поддержку Украине после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Однако американские аналитики уверены в том, что западное вооружение в корне не повлияет на ход боевых действий на Украине, в связи с чем Вашингтон должен сократить военные поставки для ВСУ, передает «Царьград».

Кроме того, американский телеканал CBS уличил Украину в продаже западной военной помощи. По информации журналистов, около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт.