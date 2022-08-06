Телеканал CBS уличил Украину в продаже западной военной помощи

07 августа 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

Лишь 30% западного оружия, поставляемого Киеву, достигает украинских боевиков, считает Йонас Охман Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе военной помощи, которую предоставляют страны Запада Украине. Журналисты выяснили, что около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт. «Все это вооружение пересекает границу [Украины], а потом что-то происходит и, вроде как, 30% этого оружия действительно достигает конечного пункта назначения», — рассказал телеканалу гендиректор организации Blue-Yellow Йонас, занимающейся сбором средств для спонсирования украинских боевиков, Йонас Охман. Он отметил, что виной всему коррупция, бюрократия и политические игры, что мешают создать качественную систему поставок. Ветеран морской пехоты США Энди Милбурн также утверждает, что весомая часть помощи не доходит до передовой. Он раскритиковал западные страны за то, что до сих пор не была создана организация, занимающаяся контролем за поставками оружия на Украину. «Вооружение не доходит до нужного места и попадает „не в те руки“ — удивительно, что это кажется кому-то неожиданным», — добавил Милбурн. Сообщения о том, что поставляемое Украине вооружение можно купить на черном рынке появились еще в июне, сообщает телеканал 360. Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявил, что ВСУ не умеют пользоваться западным оружием, потому и продают его. Британцев возмутили контрабанды оружия из Украины. Читатели газеты «Daily Mail» считают, что семья президента Украины Владимира Зеленского заработала миллиарды долларов на военной помощи Запада. В феврале Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе военной помощи, которую предоставляют страны Запада Украине. Журналисты выяснили, что около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт. «Все это вооружение пересекает границу [Украины], а потом что-то происходит и, вроде как, 30% этого оружия действительно достигает конечного пункта назначения», — рассказал телеканалу гендиректор организации Blue-Yellow Йонас, занимающейся сбором средств для спонсирования украинских боевиков, Йонас Охман. Он отметил, что виной всему коррупция, бюрократия и политические игры, что мешают создать качественную систему поставок. Ветеран морской пехоты США Энди Милбурн также утверждает, что весомая часть помощи не доходит до передовой. Он раскритиковал западные страны за то, что до сих пор не была создана организация, занимающаяся контролем за поставками оружия на Украину. «Вооружение не доходит до нужного места и попадает „не в те руки“ — удивительно, что это кажется кому-то неожиданным», — добавил Милбурн. Сообщения о том, что поставляемое Украине вооружение можно купить на черном рынке появились еще в июне, сообщает телеканал 360. Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявил, что ВСУ не умеют пользоваться западным оружием, потому и продают его. Британцев возмутили контрабанды оружия из Украины. Читатели газеты «Daily Mail» считают, что семья президента Украины Владимира Зеленского заработала миллиарды долларов на военной помощи Запада. В феврале Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита жителей Донбасса.