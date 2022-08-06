Врач: продукты-антибиотики помогают от отравления

07 августа 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Уберечься от отравления, при употреблении пищи, которую неправильно приготовили, поможет лук и чеснок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторые овощи при регулярном употреблении помогут системе естественной детоксикации организма справиться со своей задачей при отравлении. Об этом рассказала профессор Федерально медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, врач-диетолог, руководитель «Клиники Маргариты Королевой» Маргарита Королева. Так. например, лук и чеснок содержат природные антибиотики, которые помогают погасить воспаление. «Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками (алкоголем), надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие), в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например. Сера, которой в нем много, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — это фермент печени, который обеспечивает безупречность работы естественной системы детоксикации организма», — рассказала Маргарита Королева в интервью радио Sputnik. Она отметила, что летом увеличивается риск нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, связанных с употреблением пищи, которую неправильно готовили или хранили. Чтобы это не привело к отравлению, нужно для профилактики есть лук и чеснок, так как они содержат природные антибиотики. «Овощи с природными антибиотиками помешают запуску ненужных процессов, погасят эти воспаления и помогут поддержать здоровье», — уточнила Королева. Избежать проблем с ЖКТ и отравления помимо употребления «природных антибиотиков» поможет ряд советов, сообщает «Ридус». Стоит избегать в употребления в пищу сырого теста для печенья, хлеба, кексов, пирожных и так далее, «поскольку оно содержит сырые ингредиенты, которые могут быть заражены различными бактериями, например кишечной палочкой или сальмонеллой». После термической обработки изделия из теста станут абсолютно безопасными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые овощи при регулярном употреблении помогут системе естественной детоксикации организма справиться со своей задачей при отравлении. Об этом рассказала профессор Федерально медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, врач-диетолог, руководитель «Клиники Маргариты Королевой» Маргарита Королева. Так. например, лук и чеснок содержат природные антибиотики, которые помогают погасить воспаление. «Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками (алкоголем), надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие), в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например. Сера, которой в нем много, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — это фермент печени, который обеспечивает безупречность работы естественной системы детоксикации организма», — рассказала Маргарита Королева в интервью радио Sputnik. Она отметила, что летом увеличивается риск нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, связанных с употреблением пищи, которую неправильно готовили или хранили. Чтобы это не привело к отравлению, нужно для профилактики есть лук и чеснок, так как они содержат природные антибиотики. «Овощи с природными антибиотиками помешают запуску ненужных процессов, погасят эти воспаления и помогут поддержать здоровье», — уточнила Королева. Избежать проблем с ЖКТ и отравления помимо употребления «природных антибиотиков» поможет ряд советов, сообщает «Ридус». Стоит избегать в употребления в пищу сырого теста для печенья, хлеба, кексов, пирожных и так далее, «поскольку оно содержит сырые ингредиенты, которые могут быть заражены различными бактериями, например кишечной палочкой или сальмонеллой». После термической обработки изделия из теста станут абсолютно безопасными.