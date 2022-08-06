Ольга Бузова должна сегодня выступить на Summer Fest Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Певица Ольга Бузова, которая должна стать хедлайнером фестиваля Summer Fest в Екатеринбурге, застряла в аэропорту Сочи. Ее рейс задержали на три часа. Об этом Бузова написала у себя в соцсетях.

«Вот такое доброе утро! Наш рейс в Екатеринбург задержали на три часа. Смысл спать в отеле, если можно поспать на диване в аэропорту. Понедельник — день тяжелый, но я справлюсь, ведь я так хочу к вам, Екатеринбург. Сегодня я выступаю для вас в 21:30 и очень жду нашей встречи. Ваша Оля», — написала певица у себя в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ, — прим. ред.).

Ольга Бузова — одна из хедлайнеров фестиваля Summer Fest, который стартовал вчера. В МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») уже выступили девять артистов — Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Сегодня на сцену поднимутся Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.