Минобороны РФ: Киев отправляет сражаться неподготовленных солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украина отправляет воевать необученных солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина отправляет на передовую неподготовленных военных из-за высоких потерь состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Также сообщается, что отправляют раненых, которые были в госпиталях и не завершили полный курс реабилитации.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины. Ранее The New York Times сообщала, что украинские солдаты отказываются воевать и численности их армии недостаточно для противостояния РФ.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина отправляет на передовую неподготовленных военных из-за высоких потерь состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Также сообщается, что отправляют раненых, которые были в госпиталях и не завершили полный курс реабилитации. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины. Ранее The New York Times сообщала, что украинские солдаты отказываются воевать и численности их армии недостаточно для противостояния РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...