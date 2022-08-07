Минобороны РФ: Киев отправляет сражаться неподготовленных солдат

Украина отправляет на передовую неподготовленных военных из-за высоких потерь состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Также сообщается, что отправляют раненых, которые были в госпиталях и не завершили полный курс реабилитации.
Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины. Ранее The New York Times сообщала, что украинские солдаты отказываются воевать и численности их армии недостаточно для противостояния РФ.
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Украина отправляет на передовую неподготовленных военных из-за высоких потерь состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Также сообщается, что отправляют раненых, которые были в госпиталях и не завершили полный курс реабилитации. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины. Ранее The New York Times сообщала, что украинские солдаты отказываются воевать и численности их армии недостаточно для противостояния РФ.