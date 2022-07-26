The New York Times: солдаты ВСУ отказываются воевать

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В Украине проходит общенациональная кампания по вербовке, регистрации и призыву мужчин Фото:

Численности украинской армии недостаточно, чтобы противостоять войскам России. Об этом рассказал военнослужащий Владимир Марченко, прослуживший пять месяцев в батальоне территориальной обороны.

«Нас некому заменить. Слишком мало людей. Это очень тяжело для ребят психологически. Они говорят, что не хотят служить» — рассказал Марченко The New York Times.

Также он добавил, что сотни тысяч добровольцев пошли в регулярную армию и в ряды территориальной обороны. Но этого было недостаточно, чтобы противостоять российским солдатам. Этой весной потери достигли пика, в 100 убитых и почти 400 раненых ежедневно, уверил он.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Херсона заявили, что Украины «больше не существует». 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области.

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Численности украинской армии недостаточно, чтобы противостоять войскам России. Об этом рассказал военнослужащий Владимир Марченко, прослуживший пять месяцев в батальоне территориальной обороны. «Нас некому заменить. Слишком мало людей. Это очень тяжело для ребят психологически. Они говорят, что не хотят служить» — рассказал Марченко The New York Times. Также он добавил, что сотни тысяч добровольцев пошли в регулярную армию и в ряды территориальной обороны. Но этого было недостаточно, чтобы противостоять российским солдатам. Этой весной потери достигли пика, в 100 убитых и почти 400 раненых ежедневно, уверил он. Ранее URA.RU сообщало, что власти Херсона заявили, что Украины «больше не существует». 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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