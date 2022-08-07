Группа выступает в рамках фестиваля Summer Fest в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Группа RASA на музыкальном фестивале Summer Fest в Екатеринбурге внезапно спели эксклюзив. Солистка Дарья Шейко сказала, что они сидели в гримерке и решили спеть песню, которая еще не вышла. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Я уверена, что здесь такие классные люди! Мы просто слышали, как вы кричали другим артистам, поэтому [знали], что поддержите нас. Пора уходить, но перед этим мы исполним новую песню», — объявили музыканты со сцены. Далее они исполнили новый трек, в припеве которого звучат слова: «Так давай погудим, погудим обо всем. Под малиновый звон мы танцуем вдвоем».

В Екатеринбурге проходит второй день Summer Fest — крупнейшего музыкального фестиваля, на котором выступят 18 артистов. На сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») уже выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil. Сегодня на сцену поднимутся Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Alex&Rus. URA.RU ведет онлайн-трансляцию c фестиваля.