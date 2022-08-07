«Иванушки International» презентовали свердловчанам новый трек. Видео

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Группа исполнила трек «Тучи круче» Фото:

Музыкальная группа «Иванушки International» представили свердловчанам новую песню «Тучи круче», записанную с автором хита «Ягода малинка» Хабибом, на фестивале SummerFest в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с фестиваля.

«„Иванушки International“ выступили на фестивале с новой песней „Тучи круче“. Группа выступила без Хабиба, его на сцене не было», — рассказал журналист.

Трек «Тучи круче» появился на стриминговых площадках 17 июня 2022 года. В песне есть мелодические и текстовые отсылки к песне «Тучи», одному из главных хитов ранних «Иванушек». Только сейчас авторами являются не только они, но и артист Хабиб. Старый трек «Тучи» занял 18 место в списке «100 лучших песен XX века» по версии Европы Плюс.

В Екатеринбурге 7 августа проходит второй день Summer Fest — крупнейшего музыкального фестиваля, на котором выступят 18 артистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с фестиваля.

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Музыкальная группа «Иванушки International» представили свердловчанам новую песню «Тучи круче», записанную с автором хита «Ягода малинка» Хабибом, на фестивале SummerFest в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с фестиваля. «„Иванушки International“ выступили на фестивале с новой песней „Тучи круче“. Группа выступила без Хабиба, его на сцене не было», — рассказал журналист. Трек «Тучи круче» появился на стриминговых площадках 17 июня 2022 года. В песне есть мелодические и текстовые отсылки к песне «Тучи», одному из главных хитов ранних «Иванушек». Только сейчас авторами являются не только они, но и артист Хабиб. Старый трек «Тучи» занял 18 место в списке «100 лучших песен XX века» по версии Европы Плюс. В Екатеринбурге 7 августа проходит второй день Summer Fest — крупнейшего музыкального фестиваля, на котором выступят 18 артистов. URA.RU ведет прямую трансляцию с фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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