Зеленский уволил посла Украины в Германии, оправдывающего Бандеру

09 июля 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в ФРГ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства Украины. «Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия», — сообщается на сайте. Указ опубликован 9 июля. Мельник занимал должность посла Украины в Германии с 2014 года. О том, что скандальный украинский посол возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля. Ранее дипломат неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников. Так, социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из интервью, где Мельник восхваляет украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Немецкие пользователи радостно восприняли новость о возможном уходе дипломата со своей должности. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства Украины. «Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия», — сообщается на сайте. Указ опубликован 9 июля. Мельник занимал должность посла Украины в Германии с 2014 года. О том, что скандальный украинский посол возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля. Ранее дипломат неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников. Так, социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из интервью, где Мельник восхваляет украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Немецкие пользователи радостно восприняли новость о возможном уходе дипломата со своей должности.