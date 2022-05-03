Посол Украины назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой»

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Украинский посол обозвал Олафа Шольца детским ругательством Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет себя по-детски, отказываясь от визита на Украину из-за отмены встречи президентов Владимира Зеленского и Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Играть в оскорбленную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», — цитирует Мельника немецкий журнал Der Spiegel. «Это не детский сад», — добавил дипломат.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Украину из-за того, что президент страны Владимир Зеленский отказал главе ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру во встрече. Причиной решения украинского лидера стали некие «тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы». Позже украинский посол Андрей Мельник обвинил немецкие власти в слишком «вялой» позиции в оказании помощи Украине.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основными целями является помощь Луганской и Донецкой народных республик, а также денацификация Украины.

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Канцлер Германии Олаф Шольц ведет себя по-детски, отказываясь от визита на Украину из-за отмены встречи президентов Владимира Зеленского и Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. «Играть в оскорбленную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», — цитирует Мельника немецкий журнал Der Spiegel. «Это не детский сад», — добавил дипломат. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Украину из-за того, что президент страны Владимир Зеленский отказал главе ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру во встрече. Причиной решения украинского лидера стали некие «тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы». Позже украинский посол Андрей Мельник обвинил немецкие власти в слишком «вялой» позиции в оказании помощи Украине. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основными целями является помощь Луганской и Донецкой народных республик, а также денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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