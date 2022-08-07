07 августа 2022

Gayazovs Brothers на свердловском концерте призвали поддержать РФ. Видео

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Братья призвали зал скандировать: «Ро-сс-ия!» Фото:

Gayazovs Brothers на SummerFest в Екатеринбурге призвали зал поддержать Россию, громко скандируя «Ро-сс-ия!». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с фестиваля.

«Сначала один из солистов попросил по очереди пошуметь зрителей: сначала девушек, потом парней. После этого к нему подошел второй участник коллектива и сказал: „Брат, мы не можем так разделять людей, ведь мы Ро-сс-ия!“. Затем музыканты призвали собравшихся кричать „Россия“, зал их поддержал»

Второй день SummerFest проходит в ЭКСПО. На URA.RU в режиме онлайн рассказывают, что прямо сейчас происходит на фестивале.

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Gayazovs Brothers на SummerFest в Екатеринбурге призвали зал поддержать Россию, громко скандируя «Ро-сс-ия!». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с фестиваля. «Сначала один из солистов попросил по очереди пошуметь зрителей: сначала девушек, потом парней. После этого к нему подошел второй участник коллектива и сказал: „Брат, мы не можем так разделять людей, ведь мы Ро-сс-ия!“. Затем музыканты призвали собравшихся кричать „Россия“, зал их поддержал» Второй день SummerFest проходит в ЭКСПО. На URA.RU в режиме онлайн рассказывают, что прямо сейчас происходит на фестивале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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