Братья призвали зал скандировать: «Ро-сс-ия!» Фото: Антон Макеев © URA.RU

Gayazovs Brothers на SummerFest в Екатеринбурге призвали зал поддержать Россию, громко скандируя «Ро-сс-ия!». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с фестиваля.

«Сначала один из солистов попросил по очереди пошуметь зрителей: сначала девушек, потом парней. После этого к нему подошел второй участник коллектива и сказал: „Брат, мы не можем так разделять людей, ведь мы Ро-сс-ия!“. Затем музыканты призвали собравшихся кричать „Россия“, зал их поддержал»

Второй день SummerFest проходит в ЭКСПО. На URA.RU в режиме онлайн рассказывают, что прямо сейчас происходит на фестивале.