07 августа 2022

Австрийский политик сравнил антироссийские санкции ЕС шизофренией

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Австрийский политик назвал шизофренией политику ЕС в отношении России Фото:
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Газовый кризис в Европе

Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал шизофренией стремление Евросоюза отказаться от российского газа. Об этом политик заявил в эфире телеканала OE24.TV.

«Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — заявил Гросс. В своем Twitter (заблокирован в РФ) он сравнил подобное поведение стран ЕС с шизофренией.

Газовый кризис в странах Евросоюза наступил после начала спецоперации РФ на Украине и введения антироссийских санкций. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Издание Wall Street Journal.сообщило, что Европе и Азии придется бороться за российский газ.

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Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал шизофренией стремление Евросоюза отказаться от российского газа. Об этом политик заявил в эфире телеканала OE24.TV. «Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — заявил Гросс. В своем Twitter (заблокирован в РФ) он сравнил подобное поведение стран ЕС с шизофренией. Газовый кризис в странах Евросоюза наступил после начала спецоперации РФ на Украине и введения антироссийских санкций. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Издание Wall Street Journal.сообщило, что Европе и Азии придется бороться за российский газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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