Австрийский политик сравнил антироссийские санкции ЕС шизофренией

08 августа 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Австрийский политик назвал шизофренией политику ЕС в отношении России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал шизофренией стремление Евросоюза отказаться от российского газа. Об этом политик заявил в эфире телеканала OE24.TV. «Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — заявил Гросс. В своем Twitter (заблокирован в РФ) он сравнил подобное поведение стран ЕС с шизофренией. Газовый кризис в странах Евросоюза наступил после начала спецоперации РФ на Украине и введения антироссийских санкций. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Издание Wall Street Journal.сообщило, что Европе и Азии придется бороться за российский газ.

Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал шизофренией стремление Евросоюза отказаться от российского газа. Об этом политик заявил в эфире телеканала OE24.TV. «Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — заявил Гросс. В своем Twitter (заблокирован в РФ) он сравнил подобное поведение стран ЕС с шизофренией. Газовый кризис в странах Евросоюза наступил после начала спецоперации РФ на Украине и введения антироссийских санкций. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Издание Wall Street Journal.сообщило, что Европе и Азии придется бороться за российский газ.