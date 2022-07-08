Путин призвал готовиться к продуктовому кризису

08 июля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Россия должна быть готова к кризису на рынке продовольствия, сказал Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 На мировых рынках продовольствия будет напряженная ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского правительства. «Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания», — предупредил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». О мировом голоде в 2022 году ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это связано как с проблемами в вывозе украинского зерна, так и с антироссийскими санкциями. Страны Запада обвиняют Россию и Белоруссию в надвигающемся продовольственном кризисе в мире. Причиной обвинений является ситуация, сложившаяся с невозможностью вывоза из Украины зерна. Его невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На мировых рынках продовольствия будет напряженная ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского правительства. «Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания», — предупредил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». О мировом голоде в 2022 году ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это связано как с проблемами в вывозе украинского зерна, так и с антироссийскими санкциями. Страны Запада обвиняют Россию и Белоруссию в надвигающемся продовольственном кризисе в мире. Причиной обвинений является ситуация, сложившаяся с невозможностью вывоза из Украины зерна. Его невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины.