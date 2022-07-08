Путин призвал готовиться к продуктовому кризису

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Россия должна быть готова к кризису на рынке продовольствия, сказал Путин Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

На мировых рынках продовольствия будет напряженная ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского правительства.

«Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания», — предупредил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

О мировом голоде в 2022 году ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это связано как с проблемами в вывозе украинского зерна, так и с антироссийскими санкциями.

Страны Запада обвиняют Россию и Белоруссию в надвигающемся продовольственном кризисе в мире. Причиной обвинений является ситуация, сложившаяся с невозможностью вывоза из Украины зерна. Его невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

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На мировых рынках продовольствия будет напряженная ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского правительства. «Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной, поэтому Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания», — предупредил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». О мировом голоде в 2022 году ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это связано как с проблемами в вывозе украинского зерна, так и с антироссийскими санкциями. Страны Запада обвиняют Россию и Белоруссию в надвигающемся продовольственном кризисе в мире. Причиной обвинений является ситуация, сложившаяся с невозможностью вывоза из Украины зерна. Его невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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