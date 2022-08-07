«Исламский джихад»* угрожает Израилю возобновлением обстрелов

08 августа 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

По словам Ан-Нахале, «Исламский джихад» может одновременно обстреливать 58 израильских поселений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) может отказаться от соглашения о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа. Угрозу в эфире телеканала «Аль-Масира» озвучил генсек запрещенного в РФ движения ан-Нахале. «Если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления, мы будем считать соглашение недействительным. И тогда снова возобновим бой, не колеблясь ни минуты», — заявил ан-Нахале. Он также добавил, что достигнутая с Израилем при посредничестве Египта договоренность — четкая и конкретная. Она не содержит дополнительных секретных деталей. В частности, уточнил ан-Нахале, запрещенное в России движение добивается освобождения из тюрьмы двух своих командиров. Ранее URA.RU сообщало, что радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) подтвердила заключение перемирия с Израилем. Об этом стало известно со слов представителя запрещенной в РФ организации Мохаммеда аль-Хинди. Режим прекращения огня между враждующими сторонами вступил в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) может отказаться от соглашения о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа. Угрозу в эфире телеканала «Аль-Масира» озвучил генсек запрещенного в РФ движения ан-Нахале. «Если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления, мы будем считать соглашение недействительным. И тогда снова возобновим бой, не колеблясь ни минуты», — заявил ан-Нахале. Он также добавил, что достигнутая с Израилем при посредничестве Египта договоренность — четкая и конкретная. Она не содержит дополнительных секретных деталей. В частности, уточнил ан-Нахале, запрещенное в России движение добивается освобождения из тюрьмы двух своих командиров. Ранее URA.RU сообщало, что радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) подтвердила заключение перемирия с Израилем. Об этом стало известно со слов представителя запрещенной в РФ организации Мохаммеда аль-Хинди. Режим прекращения огня между враждующими сторонами вступил в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.